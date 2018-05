Il ginecologo: «Depressione post parto male subdolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENO TREVISO E' un male subdolo. Colpisce in uno dei momenti più affascinanti e delicati: quando una donna diventa mamma. E' difficile da individuare. Spesso viene vissuto come una cosa di poco conto. A volte subentra la vergogna. E di conseguenza è complicato arrivare a chiedere aiuto. E' la depressione post partum. Ne è colpito oltre il 10% delle donne che hanno appena dato alla luce un figlio. Vuol dire più di una donna su dieci. I NUMERI E il conto è fatto per difetto: sono molti i casi che non emergono e che di conseguenza non...