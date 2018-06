Il ghetto dopo 12 anni, Toniolo: «Oggi è il vuoto, il Comune non fa nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA (N.M.) Una volta, si parla dei primi anni Duemila, quella di via dell'Arco era una delle zone sotto i riflettori della cronaca. Erano gli anni in cui a Padova imperversava la guerra dello spriz: studenti contro residenti, con i primi che affollavano i bar del ghetto (ma non solo) e i secondi che facevano a pugni con la voglia di far baccano del popolo della notte. Di tutto quello in via dell'Arco ora resta solo un vago ricordo. In quegli anni Matteo Toniolo, oggi trentaseienne, entrava a gestire il bar Les Tulipes di via...