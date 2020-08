IL GESTORE

TREVISO Ora che i facinorosi non ci sono più la Nova Facility promette: «Lavoreremo per l'isolamento interno degli ospiti ancora positivi». L'operazione di magistratura e Digos, al di là del piano penale che potrebbe comportare anche l'espulsione dei quattro richiedenti asilo accusati di sequestro di persona, saccheggi e vandalismi, apre nuovi spiragli anche sul fronte operativo: finora, a causa dei disordini e delle rivolte, non erano stati rispettati i protocolli sanitari, discussi e approvati in Prefettura per contenere il focolaio scoppiato alla Serena, che prevedevano la separazione dei contagiati, da collocare nello stabile numero 4 della struttura. «Impossibile farlo perché i migranti si rifiutano di seguire le direttive» si è sempre giustificato in queste settimane l'ente gestore. Ora però, con l'uscita di scena dei capi popolo, presunti responsabili anche dei disordini successivi alla sommossa del 12 giugno, capaci secondo chi vive ogni giorno la Serena di aizzare anche altri migranti, le cose sono cambiate. «Ringrazio la polizia di Stato e l'autorità inquirente per l'operazione posta in essere ieri - ha dichiarato il presidente di Nova Facility Gian Lorenzo Marinese -. Speriamo che la situazione ora ci consenta di porre in essere le prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria che finora, per colpa di pochi soggetti, erano irrealizzabili».

NUOVO SCENARIO

I quattro richiedenti asilo arrestati dalla polizia, uno dei quali già in carcere per l'aggressione a tre infermieri lo scorso primo agosto, non sono ovviamente gli unici ad aver creato problemi. Una decina quelli segnalati all'indomani della protesta alla Procura, nei confronti dei quali non sono state emesse misure restrittive ma che potrebbero a breve dover rendere a loro volta conto alla magistratura, o alla Prefettura, del proprio ruolo nei disordini e dei vandalismi. Ma i quattro, sarebbero comunque i principali agitatori che hanno reso la vita difficile non solo agli operatori della caserma, ma anche alle forze dell'ordine costrette a vegliare 24 ore su 24 sulla struttura, dove vige ancora la quarantena e dove, anche venerdì scorso, si è consumata l'ennesima aggressione, questa volta ai danni di due dipendenti di Nova Facility, malmenati mentre leggevano gli esiti dell'ultimo screening. «Esprimiamo soddisfazione per le quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura della repubblica di Treviso e rivolte ad altrettanti ospiti della caserma Serena relative ai fatti di giugno scorso e per questo ringraziamo il pm e il gip che hanno accolto il nostro appello ad intervenire anch'essi per porre fine a questi atti violenti - ha commentato Mauro Armelao, segretario del sindacato di polizia Fsp -. Un grazie anche ai colleghi della Digos che si sono prodigati per raggiungere questo primo risultato finalizzato a riportare serenità all'interno dell'ex caserma e il rispetto della legalità e delle regole».

I TAMPONI

Intanto, dopo i tamponi di conferma sui negativizzati della scorsa settimana (54 i richiedenti asilo completamente guariti sui 61 testati, 6 i positivi invece e 1 da testare nuovamente, oltre ad 8 operatori a loro volta guariti), ieri pomeriggio il personale dell'usl della Marca ha proceduto all'ennesimo screening a tappeto sugli altri ospiti della struttura: in totale si tratta di 220 richiedenti asilo e di 16 operatori. I risultati verranno comunicati tra oggi e domani. Nell'ultimo round, su 230 ospiti e 25 operatori controllati, erano emerse 155 positività e 75 negatività. La speranza, insomma, è che nel giro di poche settimane il focolaio scoppiato alla Serena possa dirsi finalmente spento.

