Il gelato e l'auto verso il Grappa Le ultime ore prima della fine

IL MOSAICOUn gelato prima di morire. Quando il destino di Sofiya era probabilmente già deciso. Il mosaico sulla tragica morte della 43enne interprete ucraina può dirsi ormai composto. Mancano pochi elementi, tutti certamente importanti come l'autopsia e gli esami del Ris, ma le tessere decisive gli inquirenti ritengono di averle già in mano e portano tutte al convivente della donna, Daniel Pascal Albanese, il 50enne trovato morto domenica 26 novembre nella villetta della coppia in via Jona a Cornuda, undici giorni dopo la scomparsa di...