Il Gazzettino di Talamini: nel 1887 la svolta del giornalismo

Scese dalle valli del bellunese in una grande città come Venezia per seguire il suo sogno: fondare un giornale. Ma non un giornale qualsiasi: una testata che avesse un formato più maneggevole, che desse più spazio alla cronaca (pressoché assente negli altri cinque quotidiani allora presenti, di natura economica e letteraria) che non alla politica e con un prezzo popolare, ovvero 2 centesimi contro i cinque degli altri giornali. Giampietro Talamini aveva ben chiaro in testa il suo progetto: e il suo Gazzettino, il cui primo numero uscì il...