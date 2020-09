IL TURISMO

BIBIONE «Una ricerca sull'andamento dei flussi turistici nei Comuni del G20s». È la richiesta contenuta in una lettera del Coordinatore G20 Spiagge Pasqualino Codognotto inviata a Giovanni Bastianelli direttore esecutivo Enit (Ente nazionale italiano del turismo). Codognotto punta a fare un bilancio dell'estate che si sta per concludere e capire cosa è cambiato rispetto allo scorso anno, a partire dagli stessi vacanzieri valutando arrivi e mete e scoprire se vi siano nuove opportunità sul fronte turistico. Il G20 Spiagge è l'organismo che raggruppa oltre 20 tra le più rinomate località balneari d'Italia (da Nord a Sud) nato due anni fa proprio dall'idea del sindaco di San Michele-Bibione Codognotto, queste località associate accolgono oltre 60 milioni di presenze turistiche.

Già svolti due Summit G20, il primo a Bibione e l'anno scorso a Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Questo è un anno particolare commenta Codognotto purtroppo caratterizzato dall'emergenza Covid19. È chiaro che non potremmo commentare i numeri positivi degli anni scorsi durante i quali da maggio a settembre le nostre spiagge venivano frequentate da migliaia di turisti. È altresì vero, e qui permettetemi di guardare il famoso bicchiere mezzo pieno, che quattro mesi fa regnava una grande incognita sull'inizio stagione che seppur tra timori, norme e protocolli sanitari da rispettare è ripartita. La mia richiesta è quella di valutare l'andamento dei flussi turistici del Comuni interessati al G20 al fine di adottare ogni strategia e azione utile da parte di tutti i portatori di interesse». Codognotto assieme ai colleghi del G20 durante l'emergenza Coronavirus si è costantemente riunito in videoconferenza per cercare soluzioni e proposte per dare risposte concrete a quelle realtà balneari che vivono grazie all'economia turistica.

Giusto per fare un esempio solo sulle spiagge della costa veneta in estate lavorano oltre 20mila addetti. «Con i colleghi ci siamo infatti attivati a tutti i livelli conclude Codognotto con il Governo, le Regioni oltre a continui confronti con le associazioni di categoria. Abbiamo fatto di tutto per tutelare l'occupazione dei lavoratori stagionali, di creare spazi nelle nostre spiagge a norma per i turisti, effettuate le richieste di ammortizzatori sociali per chi ha perso quasi tutta la stagione estiva. Abbiamo cercato di andare incontro alle attività commerciali, solo noi a Bibione abbiamo proceduto a sgravi fiscali per due milioni di euro».

