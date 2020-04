IL FUTURO

TREVISO Anche quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente superata, quante persone si fideranno a chiudersi nell'angusto box di un negozio per provarsi un capo di abbigliamento da acquistare? I punti vendita trevigiani stanno allora pensando a camerini virtuali: specifiche app consentono all'utente, inserendo taglia, altezza e altri dati, di provare vestiti e accessori sullo smartphone o sul computer, grazie a realtà aumentata e animazioni 3D. Per poi farseli consegnare a casa o andarli a ritirare, in sicurezza, nel punto vendita. Una soluzione già sperimentata, ad esempio, da grandi catene del settore o colossi come Luxottica, ma che, presto, potrebbe diffondersi anche tra gli esercizi del territorio.

INNOVAZIONE

T2i- Trasferimento tecnologico e innovazione, società delle Camere di commercio di Treviso-Belluno, di Verona e di Venezia-Rovigo, sta lavorando, insieme all'Ascom, per un progetto dedicato all'uso delle tecnologie digitali nel mondo del commercio al dettaglio trevigiano. Allo scopo sono state coinvolte anche un paio di startup locali. Un'operazione che ora acquista ulteriore rilevanza alla luce di una prossima riapertura delle attività. «Non si tratta solo di e-commerce o del servizio della spesa a domicilio, che pure continuerà a venire richiesto conferma Roberto Santolamazza, direttore di t2i -. Prima di tutto bisogna ripensare il modello generale, di cui le tecnologie saranno l'asse portante. Con tema centrale la semplicità: queste tecnologie non devono essere complicate da usare». L'epidemia spingerà anche a riconfigurare gli spazi fisici di lavoro, dai negozi alle fabbriche, a installare dispositivi di sanificazione automatici, a ripensare all'organizzazione, magari prevedendo meno personale, ma su più turni. Già si parla, come ricorda Santolamazza, di una evoluzione dal made in Italy al safe in Italy, per indicare produzioni realizzate nella piena tutela anti-contagio. «Emergeranno nuovi bisogni: di lavorare in sicurezza, di muoversi in ambienti sicuri. L'innovazione rappresenterà un fattore fondamentale, ancor più di quanto non lo sia già oggi. E purtroppo inevitabilmente ci sarà un ricambio di imprese: sopravviveranno quelle in grado di conciliare il lavoro con la convivenza con il virus.

LA FORMULA

«T2i si candida come leva a disposizione delle istituzioni e delle associazioni di categoria, per accompagnare questa trasformazione», rimarca il presidente della società Giorgio Zachetta. Nuovi spunti in questa direzione potranno venire anche dall'Hackaton, la maratona di idee per startup, imprese, team (o, perché no, anche singoli creativi), promossa dal 21 al 23 aprile. Argomento della sfida: l'utilizzo degli open data come strumento di rilancio dell'economia dopo la pandemia. I progetti sui modelli di business legati al digitale e alle tecnologie, peraltro, non sono certo un campo inedito per la realtà di emanazione camerale. Ieri ha presentato, per la prima volta in teleconferenza, il rapporto sull'attività 2019. Grande attenzione è stata posta alle competenze, come dimostrano le 3.653 ore di formazione erogate, con 1.831 partecipanti ai corsi e ai laboratori proposti. Sul fronte ricerca e sviluppo di prodotti e servizi, sono state assistite 86 imprese, con 8 progetti di ricerca portati avanti. 39 le startup incubate che hanno presentato 16 nuovi brevetti e 37 le idee imprenditoriali realizzate, per un'entità di capitale finanziato di 430mila euro. La rete di laboratori della struttura ha eseguito oltre 1.400 test (più 8% sul 2018), 4.150 certificati di taratura (più 21%) e analizzato 7.246 campioni di vino (più 3,3%). In questo settore, t2i è di recente divenuta Organismo di certificazione a livello nazionale (accreditata da tre diversi ministeri) ed europeo. «La ripresa da questa fase di crisi si basa molto su innovazione e tecnologia conclude Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno -. Il mondo corre: se il Veneto vuole mantenere il suo primato, gli imprenditori devono investire. Ma non si può scaricare tutto sulle imprese: il sistema pubblico deve dare certezze al privato e bisogna ridurre la burocrazia»s.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA