IL FUTUROMESTRE Ha appena speso metà dei 900 milioni di euro del Masterplan 2012-2021 che già si deve mettere all'opera per elaborare il nuovo Masterplan al 2035. Lo ha chiesto Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, a Save, la società di gestione del Marco Polo. E con la nuova progettazione torna di attualità la seconda pista, non quella di riserva fronte laguna che con 130 milioni di euro Save sta allungando e riqualificando. Non quella ma la nuova pista di cui si parla ormai da anni che dovrebbe sorgere a nord dell'aeroporto, oltre la...