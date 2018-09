Il futuro della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROPADOVA Ecco in anteprima come sarà il palazzo della scienza e della tecnologia in Fiera, costo 10 milioni di euro, che riscatterà Padova facendola ritornare la capitale del nord est. Un tempo lo è stata con le sue industrie alla Zip. Poi con i servizi, dalla Cerved all'Interporto. Domani lo sarà diventando la città della sapienza, legando da un lato gli studi universitari e dall'altro le applicazioni alle imprese.Perché questo edificio sarà un vero e proprio reattore tecnologico, il cui rombo è molto di più che aule per gli...