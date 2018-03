CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il futuro dell'amministratore della Fondazione Cortina si discuterà nel consiglio di indirizzo che si riunirà il 17 aprile. Soltanto quel giorno si saprà se e chi subentrerà a Paolo Nicoletti, per il quale si prospetta una cessazione anticipata dell'impegno di guida dell'organizzazione delle gare di Coppa del mondo di sci alpino di Cortina, ma soprattutto dei Mondiali fra tre anni. «Non è una decisione che spetta a me si limita a dire l'avvocato milanese non lascio un impegno, una volta preso. Ho rinunciato anche a incarichi nella Lega...