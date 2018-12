Il futuro del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Salvini, avete scelto Roma per la manifestazione della Lega. È il palcoscenico più adatto a una manifestazione così?«Sì, perché noi siamo una forza che vuole unire l'Italia, e questa è la Capitale. Sarà una giornata memorabile, da tanti punti di vista. Non un semplice comizio, ma una festa di ringraziamento dopo sei mesi di straordinaria esperienza umana e politica in favore del nostro Paese. Tracceremo anche il percorso futuro per l'Italia e al livello continentale. Nel senso che dovremo fare in Europa ciò che abbiamo...