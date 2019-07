CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTURO DEL COLLEBELLUNO Per il futuro del Nevegal serve un progetto. Un piano di ampio respiro. Una strategia che sappia trasformare il Colle in una vera e propria località turistica 365 giorni l'anno, con un'offerta valida per l'estate e per l'inverno. «Serve una caratterizzazione» dice Federico Caner. E l'assessore regionale al turismo non ha tutti i torti: oggi il Nevegal non è né carne né pesce. È un po' di tutto, ma sempre con l'acqua alla gola. Tradotto: non può andare avanti a lungo. Il problema, assessore Caner, è che forse...