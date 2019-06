CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO DEL COLLEBELLUNO Colpo di scena nell'affare Nevegal: ora il Comune ha deciso di esserci. Per rilanciare il turismo arriva un milione. «Siamo a pronti a mettere 500 mila euro - annuncia il sindaco Jacopo Massaro -, entriamo in società». Purchè non sia l'Alpe però. La decisione risolve il quadro o forse lo complica, di fatto cambia le carte in tavola di una partita ferma in una situazione d'impasse. Altro mezzo milione arriverà dalla vendita degli schianti abbattuti da Vaia sul colle.LA DECISIONELa dichiarazione è arrivata ieri....