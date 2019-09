Il futuro del Colle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBELLUNO «Il sindaco continua a dire che lui ha a disposizione cinquecentomila euro per rilanciare il Nevegal e che se la Regione ne mette altrettanti si può ripartire. Purtroppo le cose non stanno così. Per un rilancio servono dodici milioni di euro. Serve un privato, che può essere supportato ma, non possono certo essere Comune e Regione ad accollarsi l'investimento in una struttura privata». Federico Caner, assessore regionale al Turismo, lunedì incontrerà il sindaco di Belluno Jacopo Massaro e i commercianti. Obiettivo:...