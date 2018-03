IL FUTURO BELLUNO Prima il nuovo governo. Poi i ministri. Dopo sarà la volta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTUROBELLUNO Prima il nuovo governo. Poi i ministri. Dopo sarà la volta anche di Fondi ex Odi. Perché è difficile che la nuova geografia politica di Roma non abbia ripercussioni anche sulla geografia del Fondo Comuni di Confine. Quasi impossibile che la presidenza del comitato paritetico per la gestione del Fondo resti a Roger De Menech. «Credo sia prematuro parlare del comitato paritetico - dice l'attuale presidente -. Prima dovrà essere formato il nuovo governo. E al momento non è per niente scontato che l'esecutivo sia un semplice...