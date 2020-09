IL FUTURO

BELLUNO C'è anche la scuola fra le voci per cui spendere ed investire le risorse derivanti dai Fondi dei Comuni Confinanti (Fcc). Lo ricorda l'onorevole Roger De Menech, presidente dei Fondi stessi. «La somma complessiva che abbiamo assegnato per rispondere alle esigenze indifferibili legate all'emergenza Covid è di 8 milioni. A decidere quale sarà la somma destinata alla scuola e quale ad altre necessità sarà una commissione insediata in Provincia. E lo deve fare, e nel contempo comunicarlo al Comitato paritetico Fcc, entro la fine del prossimo mese di ottobre».

Prima ancora di entrare nel dettaglio delle opportunità l'onorevole precisa: «Si tratta di un'operazione importantissima. A prescindere dal momento che stiamo vivendo e che ci ha costretto alla Didattica digitale, noi ci auguriamo che la scuola in presenza si prolunghi il più possibile. Ma potenziare la capacità digitale delle scuole è un investimento per il futuro del nostro territorio». De Menech dice che attraverso i Fcc sulla scuola si può operare in modi diversi. Intervenendo per esempio sulle infrastrutture, favorendo la logistica, adeguando le strutture alle normative Covid e potenziando la connessione internet per tutti. Per De Menech questo non è un obiettivo nato dopo il Covid. Già nel dicembre scorso aveva incontrato il vice-ministro all'Istruzione Anna Ascani per rappresentarle le difficoltà della provincia di Belluno su questo tema. Aveva detto: «Se nelle nostre zone capita un altro fenomeno della stessa portata di quanto è accaduto nel 2018 con Vaia, o cadono tre metri di neve, la possibilità che tutti gli studenti della provincia di Belluno possano frequentare la scuola non è garantita. Bisogna pensare a digitalizzare tutte le scuole bellunesi. E con un progetto finanziato dai Fondi di Confine lo possiamo fare».

Un'idea che aveva trovato accoglienza da parte del vice-ministro e che ora, proprio in seguito al Covid, è di stretta attualità. In Provincia quindi esiste un gruppo di lavoro su questo tema e di esso fanno parte anche alcuni Dirigenti Scolastici. È questo esattamente il progetto Fondi Comuni di Confine che come obiettivi si propone, fra l'altro, innanzitutto la definizione di una architettura standard per la connessione di tutti i plessi scolastici; dall'altra costruire il portale della scuola bellunese. Parallelamente vi sono anche delle misure cosiddette di accompagnamento: come la dotazione di tutti gli allievi di device in comodato d'uso e la formazione del personale docente e non docente. L'iniziativa-progetto da finanziare con i Fondi di Confine è quindi quella di una scuola bellunese sempre più digitale.

«Data per scontato la realizzazione dell'intera dorsale digitale con banda larga realizzata da Infratel e Openfibra, pronta per l'intera provincia aggiunge De Menech - ciò che a quel punto mancherà sarà il cosiddetto ultimo miglio', cioè il collegamento fra la centralina di arrivo della fibra e le singole abitazioni; in questo caso le singole scuole». Il problema non solo le grandi scuole, gli Istituti posti in zone comode e centrali. Ma le piccole realtà periferiche e di paese. E dopo la linea in fibra, toccherà all'allestimento interno per ogni Istituto: lavagne interattive, aule computer. E ancora: corsi di formazione per il personale e per gli studenti, l'implementazione dei software. «Si tratta di spese che potranno rientrare nel finanziamento dei Fondi di Confine». E mentre su questo tema nella nostra provincia, come si diceva, è già attivo un gruppo di lavoro che vede la partecipazione e presenza di tutti i Dirigenti Scolastici, De Menech oltre alla Ascani ancora nei mesi scorsi aveva incontrato anche il Dirigente Scolastico Regionale.

Giovanni Santin

