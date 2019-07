IL FUOCO VENEZIA Alla Certosa va in fiamme il tetto del capannone, ma le barche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUOCOVENEZIA Alla Certosa va in fiamme il tetto del capannone, ma le barche a vela che erano all'interno sono salve. È accaduto lunedì sera durante il temporale quando, attorno alle 21,15, un fulmine ha colpito il tetto capannone del rimessaggio, creando di fatto un buco lungo circa due metri. All'inizio sembrava una cosa di lieve entità, ma poi i pompieri una volta fatto il primo controllo hanno deciso di intervenire con 20 uomini per avere la meglio sulle fiamme, anche perchè proprio in quel momento c'era un forte vento.«Quattro...