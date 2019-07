CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il fungaiolo è ruzzolato ha battuto la testa e non ha avuto scampo. Tragedia ieri nei boschi di Alleghe, sopra lo Stadio del ghiaccio, zone che Corrado Piniè, 61 anni alleghese, conosceva bene. Le aveva fatte chissà quante volte per coltivare la sua passione di cercatore di funghi. Ma ieri, proprio i suoi amati boschi, lo hanno tradito. È morto sul colpo, dopo la caduta per 50 di metri in un dirupo, e inutili sono stati i soccorsi, dopo l'allarme lanciato dal fratello alle 19.30. Fatale il politrauma da caduta, in cui Corrado ha sbattuto...