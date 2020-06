L'ULTIMO SALUTO

MASER Lo strazio della famiglia De Paoli potrà trovare almeno il sollievo del veder riposare in pace la piccola Vittoria. La data dei funerali è stata fissata ieri pomeriggio dopo l'ufficialità del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Il rito si svolgerà mercoledì pomeriggio e l'intera frazione di Crespignaga è già decisa a tributare alla 14enne un ultimo saluto che vedrà riunito tutto il paese.

LA CERIMONIA

«Purtroppo per il momento abbiamo le mani legate. Fino a quando la magistratura non darà la sua approvazione non potremo organizzare i funerali aveva spiegato la mattina lo zio paterno. Speriamo sarà possibile salutarla entro il fine settimana per non prolungare l'agonia della famiglia, una prova che quei poveri genitori non meritano dopo questo dolore infinito». La richiesta è stata esaudita e mercoledì Vittoria riceverà l'ultimo saluto. Papà e mamma domenica hanno dato l'autorizzazione all'espianto delle cornee di Vittoria, in un estremo gesto di altruismo dopo aver perso l'amatissima figlia. La funzione religiosa si svolgerà agli impianti sportivi comunali di Crespignana. Resta da decidere se alle 16 o alle 17. Un'iniziativa avanzata dal parroco don Carlo, che ieri dopo essersi consultato con la famiglia ne ha richiesto l'autorizzazione al sindaco. «Il sacerdote mi ha proposto di utilizzare il campo sportivo adiacente la chiesa spiega il primo cittadino Claudia Benedos . Ovviamente ho subito accettato e non avrei potuto fare altrimenti, come madre in primis, oltre che come sindaco. La chiesa di San Bartolomeo Apostolo è troppo piccola e, a fronte delle attuali normative per il distanziamento sociale, potrebbe ospitare un massimo di sessanta persone. Sappiamo bene che l'ultimo saluto alla nostra Vittoria ne vedrà centinaia se non migliaia che vorranno invece partecipare in prima persona. È giusto che tutti possano farlo nel massimo rispetto dei criteri di sicurezza. Per questo il Comune ha deciso di farsi carico dell'organizzazione dell'intera cerimonia e di quella relativa alla sicurezza impiegando i nostri uomini della Protezione civile. È il minimo che possiamo fare per essere vicini alla famiglia in questo momento tanto drammatico. L'orario inzialmente scelto erano le 16, ma valutiamo di posticipare di un'ora visto il caldo». Vittoria nell'ultimo anno scolastico ha frequentatoil liceo classico Levi di Montebelluna, ma a Maser aveva trascorso tutti gli anni delle scuole primaria e media. In paese ultimamente non frequentava più attività specifiche poiché si era dedicata al canto, anche in questo caso nella cittadina dove si era iscritta al liceo. Al paese d'origine aveva però mantenuto una folta compagnia di amici che ora stanno unendo le idee per mettere a punto alcune iniziative per ricordarla al funerale. «In futuro la nostra comunità saprà come ricordarla al meglio» assicura il sindaco Benedos.

