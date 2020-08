IL FULCRO

LONGARONE Era il giorno più temuto dell'anno sul fronte del traffico. Bollino nero, chiarivano le previsioni, e al nodo di Longarone le attese non sono state deluse. Fin dal mattino di ieri un'enorme serpentone si è riversato sull'Alemagna. Una decina i chilometri raggiunti in salita dalle code. E oggi si replica, con una variabile in più, dal pomeriggio si sommano anche i rientri dei turisti mordi e fuggi o che hanno già completato le loro vacanze. Per questa ragione oggi i rinforzi di carabinieri e polizia saranno ancora al lavoro. Ad essere di nuovo in campo anche tre squadre di volontari della protezione civile e i movieri di Anas. Saranno al lavoro dalle 8 alle 12 per agevolare il traffico in salita e dalle 16 alle 20 per il controesodo. Il sindaco di Longarone e presidente della provincia, Roberto Padrin, ha comunque voluto mettere le mani avanti: «Sappiamo che questa non è la soluzione del problema, ma si tratta solo di un palliativo». Ciò che è certo è che ogni tassello, volontari, forze dell'ordine e movieri (gli uomini con la paletta), hanno fatto in modo che i disagi non fossero ancora più gravi e soprattutto hanno testimoniato l'impegno del territorio nell'accogliere i turisti. «Ci siamo coordinati per avere in campo gli aiuti. Con tutte le istituzioni - ha spiegato il sindaco di Longarone, e presidente della provincia Roberto Padrin - il dialogo è stato costante. Purtroppo mancando la corsia di canalizzazione che consente l'accesso a Longarone e allo Zoldano tutto il traffico dell'Alemagna si blocca quando un'auto deve girare». Il sindaco ha anche spiegato di aver avviato della valutazioni per capire se ci fossero dei margini per allargare la carreggiata nel punto in cui ci sono i cantieri ma le ragioni di sicurezza hanno imposto di non mettere mano alle transenne.

