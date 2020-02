JESOLO

Vacanze annullate, ma anche rientri anticipati. Psicosi coronavirus, pioggia di disdette su Jesolo. E' quanto stanno registrando gli albergatori jesolani. La paura del Covid-19 allontana i turisti dalla città. Anche in vista delle feste di Pasqua.

Pesantissima la prima stima, tanto che gli operatori temono di aver perso in una sola settimana circa diecimila presenze. Oltretutto in un periodo già poco brillante, che aveva fatto segnare un calo di presenze del 30 per cento rispetto allo scorso anno. Da domenica stanno rinunciando alle loro vacanze i gruppi che dovevano soggiornare nelle strutture jesolane per visitare Venezia e partecipare al Carnevale. Visto l'annullamento degli eventi previsti nel centro storico lagunare, le comitive hanno cancellato i loro tour.

Per questo ieri, nell'ambito dei trenta hotel attualmente aperti, sono arrivate numerose disdette, soprattutto da parte dei gruppi stranieri. Hanno rinunciato anche le comitive attese a Jesolo per il prossimo weekend, che avevano in programma la visita a Venezia.

A ruota poi sono arrivate le disdette per Pasqua, in questo caso soprattutto da parte di austriaci e tedeschi. Come se non bastasse, più di qualche gruppo ha deciso di anticipare di due giorni il rientro scegliendo di partire nella giornata di oggi, mentre alcuni componenti delle comitive sono andati via autonomamente ieri mattina. «Stiamo registrando delle disdette ammette il presidente dell'Associazione jesolana albergatori, Alberto Maschio nell'immediato periodo, ma non per l'estate. Riteniamo opportuno, in questo momento, mantenere una forte attenzione, soprattutto per evitare forme di allarmismo».

Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio, chiede la massima cautela: «Ci sono disdette e continue richieste di informazioni dice mai come ora la risposta del nostro Governo deve essere di massima efficienza». A intervenire nella doppia veste di albergatore e consigliere comunale è anche Christofer De Zotti, capogruppo di Jesolo Bene Comune: «Per il principio della massima prudenza dice la scelta di annullare gli eventi è condivisibile, ma è opportuno evitare eccessivi allarmismi. Viste le disdette, ci aspettiamo un sostegno dal Governo, almeno a livello di sgravi fiscali».

A proposito di eventi annullati, ieri il Comune ha ufficializzato il rinvio al 20 marzo del concerto di Antonello Venditti, all'8 aprile di quello di Brunori Sas e al 15 marzo della sfilata dei carri allegorici prevista per domenica prossima. Ufficializzata anche la chiusura della biblioteca comunale, della piscina pubblica e del centro anziani. Il sindaco Valerio Zoggia, vista la grande apprensione in città, con tanto di assalto ai supermercati, ha lanciato un invito alla calma: «Invito tutti i concittadini spiega alla tranquillità e ad attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero della salute, oltre che a seguire solo le informazioni diffuse dalle fonti ufficiali». Eventi annullati anche a Cavallino-Treporti. Aperti gli uffici comunali, ma i cittadini sono stati invitati a fissare un appuntamento per evitare il sovraffollamento.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

