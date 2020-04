IL FRONTE

VENEZIA Ancora un morto nella casa di riposo Francescon di Portogruaro, la residenza per anziani falcidiata da Covid-19. Un decesso che fa ancora più rumore dal momento che la croce di Elsa Diana, 94 anni, è l'unica registrata in tutta la giornata di ieri nel veneziano. Dove la situazione delle residenze per anziani preoccupa: nell'Ulss 3 ci sono 243 ospiti positivi e 106 operatori, a cui si aggiungono i 21 ospiti e i 15 operatori dell'Ulss 4

LA SITUAZIONE

Elsa Diana, nata il 25 agosto del 1925, tra i primi otto ospiti contagiati all'interno della struttura di accoglienza, non ce l'ha fatta. Vedova Bettiol, era originaria proprio della città del Lemene. Aveva tre figli: Lady, Lores e Lorena. La sua morte fa salire a sei la conta dei decessi registrati dall'inizio della pandemia alla residenza per anziani. Solo giovedì era deceduto Ruggero Nosella, di 86 anni, originario di Fossalta di Portogruaro e anche lui del gruppo dei primi positivi. Giovedì sono stati effettuati i test sierologici su tutti gli anziani e sulla base degli esiti si è provveduto, in accordo con la task force dell'azienda sanitaria, a isolare precauzionalmente altri anziani risultati positivi. Alla Francescon di Portogruaro gli ultimi 22 giorni sono stati molto intensi. Dallo scoppio dell'emergenza, il 20 marzo scorso, tutta l'organizzazione ha lavorato per affrontare le conseguenze della pandemia. In queste settimane è stato garantito grande supporto dai professionisti sanitari esperti in gestione di emergenza dell'Ulss.

«La Francescon - afferma la presidente Sara Furlanetto - si è trasformata in pochi giorni da Residenza che storicamente prende in carico le cronicità a struttura che gestisce malattie infettive. Questo grande cambiamento è stato reso possibile grazie alla professionalità di tutto il personale che ha agito tempestivamente dimostrando di essere una grande squadra e di avere davvero a cuore la salute e il benessere degli anziani residenti. A nome di tutto il Consiglio di amministrazione va a loro il mio grande ringraziamento: credo che siano degli eroi». Questa trasformazione ha consentito di ridurre al minimo l'ospedalizzazione dei pazienti infetti garantendo loro le necessarie cure in un ambiente familiare. «Da sempre la Residenza Francescon è nota per la qualità dell'assistenza - afferma Daniele Dal Ben, direttore dell'ente - e in questa emergenza abbiamo voluto alzare ancor di più l'attenzione convinti che, in assenza di una cura, la cosa migliore fosse continuare a garantire la massima attenzione alle fragilità dei nostri anziani perché potessero, se contagiati, affrontare meglio e vincere la malattia».

Sono stati assunti 13 operatori socio sanitari, un'ausiliaria e un supporto al coordinamento dell'emergenza mentre uno dei medici ha garantito la presenza per 5 ore al giorno, compresi i festivi. Inoltre, ormai da due settimane la Croce Rossa di Portogruaro sta garantendo un servizio volontario di supporto. Non da ultimo si sono effettuati massicci acquisti di dispositivi di protezione individuale. «Il Cda - continua Furlanetto - ha chiarito che in questo momento non è possibile badare a spese: si fa tutto quello che è possibile per tutelare i lavoratori e mettere in condizioni gli anziani di superare la malattia. Oltre alle assunzioni abbiamo speso in tre settimane 40 mila euro di dispositivi di protezione individuale». Domani, giorno di Pasqua, i sacerdoti della parrocchia del Duomo celebreranno la Messa nella chiesa di San Gottardo che verrà trasmessa in diretta nella pagina Facebook della Residenza.

AL LIDO

Tamponi niente. Al San Camillo degli Alberoni ancora nessun intervento per verificare la presenza di eventuali ospiti o personale contagiato da Covid 19. Ma è arrivata l'ispezione dello Spisal, dopo le pressanti richieste dei lavoratori che hanno denunciato l'uso delle stesse mascherine anche per una settimana. Ma se nessuno degli ospiti, in alcuni casi particolarmente immunodepressi, ha manifestato segni di infezione è facile supporre che di casi non ce ne siano. Diversa la situazione del vicino ospedale Stella Maris, e del Carlo Steeb, dove sono stati fatti i test a tutto il personale, a tutti i pazienti e a tutte le persone che entrano ed escono dalla struttura, come ad esempio gli addetti alle pulizie e i manutentori. Allo Stella Maris un'operatrice, tra l'altro asintomatica, è stata trovata positiva e isolata. Allo Steeb due pazienti sono risultati infetti mentre altre 3 persone contagiate sarebbero tra gli operatori. Preoccupazione anche alla casa di Riposo di Santa Maria del Mare, dove i test del sangue avrebbero fatto emergere la presenza di sei casi sospetti. E tra gli infermieri serpeggia il malumore per la mancanza di protezioni adeguate, che devono essere del tutto diverse in caso di contagiati. L'opera di Santa Maria della Carità è stata una delle prime a chiudere l'accesso al pubblico e un eventuale contagio potrebbe spiegarsi solo con la presenza di positività degli operatori

Teresa Infanti

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA