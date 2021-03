LE REAZIONI

MESTRE «È una follia, una delle bombe non disinnescate che il precedente Governo ha piazzato sul sentiero del rilancio di Porto Marghera, e d'altro canto tra gli obiettivi aveva quello di minare e affossare lo scalo» commenta Simone Venturini, assessore della Giunta Brugnaro, che ha attivato l'Avvocatura Civica.

«Se tutto ciò dovesse essere confermato - afferma l'assessore -, ci prepariamo, con tutti gli approfondimenti del caso, a far valere le nostre ragioni, e contiamo che anche l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) faccia lo stesso».

Anche il parlamentare veneziano del Pd, Nicola Pellicani, si dice «sorpreso per un atto così grave. Immagino e spero che adesso il nuovo Governo farà tutte le verifiche necessarie, perché, se vogliamo fare rivivere il porto di Venezia, la prima cosa è garantirne la navigabilità, che non significa eseguire nuovi scavi ma semplicemente fare ordinari lavori di manutenzione. Altrimenti il porto rischia di fare la fine di Porto Marghera: si spegne a forza di dover convivere con il Mose che non ha ancora la conca funzionante, i fondali dei canali che non vengono manutentati, le grandi navi che devono essere giustamente allontanate dal bacino di San Marco ma non hanno un'alternativa, i marginamenti che franano».

Al di là delle proteste, cosa fare ora? «Abbiamo fiducia in questo nuovo Governo, vogliamo averla perché i suoi membri vengono da un mondo di competenze e non solo di politica - afferma Venturini -. Il suo compito, doppiamente difficile a causa dei danni provocati da quello precedente, sarà invertire completamente la rotta e scrivere una nuova pagina nei rapporti con la città. Il Comune si interfaccerà per avviare un nuovo confronto sulle troppe partite bloccate: portualità commerciale e crocieristica (appena riparte il mercato è impensabile che Venezia, per colpa del Governo che non decide da 8 anni, resti a bocca asciutta; inoltre ci sono lavoratori che non prendono un euro da un anno e mezzo), industria e Zls, turismo, fino all'Agenzia per Venezia, altro boccone avvelenato lasciato da Governo e sottosegretari precedenti». Per l'assessore bisogna chiudere l'epoca caratterizzata «da vecchie e sciocche ideologie para ambientaliste rispetto a un sano pragmatismo, anche finalizzato alla salvaguardia ambientale perché il male vero per l'ambiente è non far nulla e pensare che le cose si sistemino da sole lasciandole lì per decenni».

Il Comune di Venezia, dunque, chiede alla compagine guidata da Mario Draghi di lavorare per far sì che si possano attrarre nuovi investimenti: «Automaticamente quest'area non diventa un'oasi di fenicotteri: quello è un porto industriale e la manutenzione è anche indispensabile per la sicurezza». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA