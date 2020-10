IL FRONTE TRASPORTI

VENEZIA Con i contagi in aumento e altre misure restrittive in vista col nuovo Dpcm, i fari non possono non riaccendersi sul trasporto pubblico, gli autobus per primi. Anche vedendo alcune foto postate sui social, che riprendono decine di persone assiepate a bordo, nonostante il limite di capienza sia attualmente fissato all'80% della massima portata possibile, più di qualcuno chiede che s'intervenga per evitare gli assembramenti sui mezzi. Da Actv fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che un'ulteriore limitazione al numero dei passeggeri, ad esempio con una riduzione al 50%, renderebbe il sistema insostenibile e vanificherebbe la sua stessa ragion d'essere, il trasporto delle persone.

ACTV

«Non stiamo registrando particolari criticità», afferma il direttore generale di Avm-Actv Giovanni Seno, spiegando che «c'è un calo generalizzato dall'utenza ordinaria. L'attenzione è soprattutto sulla situazione scolastica, ma al momento non c'è alcuna linea che vada sopra l'80% della capienza, neppure quelle di rinforzo negli orari di punta». Queste non sono corse riservate, come si usava un tempo, ma linee programmate con deviazioni di percorso e con terminal di arrivo e partenza gli istituti. Certo è, spiega Seno, che «a un mese dall'avvio delle lezioni di nuovo in presenza in classe, la situazione resta molto fluida, in continuo divenire. Stiamo dialogando proficuamente con le dirigenze scolastiche sugli orari che sono ancora provvisori. Servono sempre correzioni in corso, anche con l'introduzione di bis, la quadra la potremo trovare quando si andrà a regime con gli orari definitivi».

LA PROPOSTA

Per Seno la diversificazione degli orari è l'unica soluzione percorribile, più ancora che dotare l'azienda di risorse supplementari: «Actv è al massimo dello sforzo possibile sottolinea in termini di utilizzo della flotta, con tutti gli autobus impegnati in strada, e di fondi a disposizione. Se il governo decidesse di ridurre la capienza al 50%, bisogna nel contempo controbilanciare con misure che riducano la domanda. Diversificare gli orari deve valere per tutti, non solo le scuole, ma anche le aziende, gli uffici direzionali, quelli professionali, gli esercizi commerciali. Soltanto così si può ridurre la pressione sui mezzi».

Ancorché dallo Stato arrivassero altri soldi, poco cambierebbe: «Non è che andiamo a comprare altri autobus dall'oggi al domani», rileva Seno ricordando che poco cambierebbe anche sul fronte del supporto delle aziende private già chiamate ad aiutare il trasporto pubblico, mentre non stanno lavorando perché non ci sono turisti o comitive che si muovono e ora sono venute meno anche le gite scolastiche. «Ne abbiamo coinvolte già tre, che mettono 39 mezzi a disposizione rammenta Seno È una situazione eccezionale, ma va considerato che non tutti questi autobus sono immatricolati per svolgere questa funzione, non sono dotati di Gps, non hanno l'obliteratrice a bordo. Insomma, ci sono molti aspetti da considerare: un conto è un rimedio provvisorio, un altro una soluzione strutturale».

MONITORAGGI

A sentire Actv anche le linee extraurbane non hanno problemi di affollamenti e, comunque, i monitoraggi sui flussi dei passeggeri sono costanti, così come i cambiamenti in corsa e gli avvisi dati con tempestività per informare delle variazioni di servizio. Un lavoro non facile. «Tutti i mezzi che impieghiamo per le scuole servono e funzionano osserva Seno Magari capita che all'uscita da scuola tutti gli studenti vogliano salire tutti sullo stesso autobus, ma il nostro personale fa presente che dietro ce n'è già un altro di modo da dividere le presenze. Abbiamo trovato i giusti equilibri, è uno sforzo quotidiano, ma la situazione è sotto controllo». È importante ricordare che a bordo dei mezzi vanno rispettate le solite misure precauzionali: indossare la mascherina, a coprire anche il naso oltre alla bocca, tanto più se si è a ridosso del vicino: mantenere per quanto possibile il distanziamento fisico; disinfettare spesso le mani con soluzione idroalcoliche anche perché si toccano di frequente i sedili e le sbarre di sostegno; ed è buona regola che gli zaini siano tolti dalle spalle e appoggiati a terra così da liberare e meglio distribuire gli spazi a disposizione.

Alvise Sperandio

