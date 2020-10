IL FRONTE SCUOLA

MESTRE «Non chiudiamo le scuole in via preventiva. Gli studenti hanno già dato tanto, ora dobbiamo tutelarli». A dirlo, con un post diventato virale e supportato da tanti altri presidi e lavoratori del settore, è Mirella Topazio, dirigente del liceo Stefanini di Mestre. Il suo è uno dei due istituti veneziani che con il lockdown di marzo aveva dato la migliore risposta in termini di didattica a distanza, attivata nel giro di pochi giorni. A marzo però si trattava di un'emergenza mentre oggi, e la preside lo dice con forza nel suo appello, le lezioni in streaming non possono essere una soluzione di prevenzione. Soprattutto dopo un'estate di grandi lavori e un piano di sicurezza che non sta perdendo colpi. Il riferimento per ora è alla Campania, nel timore che presto la chiusura possa riguardare anche le altre scuole d'Italia: «Sembra di rivivere un film che abbiamo già visto. Al primo segnale di difficoltà si opta per la scelta più facile. I trasporti non bastano? Non si riescono a gestire i tamponi? Chiudiamo la scuola, che problema c'è? Possono farla a distanza».

Il post è stato sommerso di messaggi di supporto: «Questa volta non deve andare così. Nei mesi scorsi la scuola ha dato tanto al Paese per tutelare tutti. Adesso gli studenti sono in credito. Abbiamo il dovere di trovare tutte le soluzioni possibili affinché i nostri ragazzi e i nostri bambini possano continuare ad andare a scuola. I contagi sono esterni, quindi vanno affrontati lì dove nascono. La scuola in presenza è un valore fondamentale, non arrendiamoci».

La preside chiarisce che non si tratta di una polemica nei confronti delle aziende di trasporti o della sanità. «La situazione è difficile per tutti. Ho incontrato Actv e so che c'è piena buona volontà. Tutti noi presidi abbiamo previsto ingressi a scaglioni, far coincidere gli orari è un'impresa». Ma il problema dei trasporti resta. Allo Stefanini, dopo aver fatto tanti lavori per recuperare spazi e garantire distanziamento, la dirigente ha previsto 5 diversi ingressi e acquistato altrettanti termoscanner per misurare la temperatura a tutti i ragazzi. I 1200 studenti sono stati divisi in due turni, con ingresso scaglionato di un'ora. Ma sul fronte dei trasporti questa misura si rivela inutile. «Tanti ragazzi, pur dovendo entrare un'ora dopo, sono costretti a prendere l'autobus alla stessa ora e a rimanere fuori in attesa. Ne abbiamo parlato con Actv, c'è disponibilità, ci stanno provando e spero che troveremo una soluzione».

Le misure di prevenzione messe in atto stanno dando ottimi risultati. Allo Stefanini ci sono stati, in più di un mese, 4 casi di studenti positivi ma contagiati all'esterno della scuola. Tutti, tranne uno, sono asintomatici (uno aveva leggeri sintomi) e sono stati rilevati fuori dalla scuola da controlli tra i contatti di persone positive. «C'è stato il monitoraggio nelle 4 diverse classi e non sono stati rilevati casi di contagio tra studenti e professori. Erano tutti negativi, segno che i protocolli stanno dando i loro frutti» aggiunge la dirigente che dopo questo bilancio del primo mese si augura di poter scongiurare chiusure preventive.

«Se dovesse emergere che le scuole diventano veicolo di contagi sarò la prima a riattivare la didattica a distanza - conclude - Ma se i contagi avvengono altrove non trovo giusto, come sta avvenendo in Campania, la chiusura in via preventiva, dopo tutto il lavoro fatto in estate e considerato che stanno reggendo. Noi dobbiamo cercare di tenere i ragazzi a scuola il più possibile. Una chiusura prima o poi arriverà ma la migliore didattica a distanza non può sostituire quella in presenza. Lo dico da dirigente e anche da madre di due bambini più piccoli che vanno a scuola. Nella prima ondata la situazione era diversa e si era deciso di chiudere tutto per gestire una situazione nuova, che non si conosceva. Ora, senza dare colpe a nessuno, spero che non scaricheremo di nuovo le difficoltà sui ragazzi, solo perché hanno l'alternativa di proseguire le lezioni a distanza».

