VENEZIA Una settimana fa si erano ritrovati uno accanto all'altro a depositare trentuno mazzi di fiori sulla cancellata della Residenza Venezia di Marghera. Un mazzo per ogni anziano ospite dalla struttura ucciso da Covid.

Adesso, a una settimana di distanza, una quindicina di parenti degli ospiti della residenza, tra le più colpite nel Veneziano dal virus, vogliono gridare il loro dolore in maniera sempre più forte perché - dicono - da quando è iniziata l'emergenza non sono più riusciti a visitare i propri cari: passi per il periodo del blocco totale, ma il divieto permane anche adesso che altre case di riposo hanno più o meno aperto alle visite dei parenti e anche la Regione Veneto ha dato il suo benestare.

Alla Residenza Venezia, invece, ancora nessuna possibilità se non quella delle video telefonate tra gli ospiti e i loro parenti. Sono sempre loro, poi, a dire come gli anziani siano ancora reclusi all'interno della struttura, già finita nel mirino della direzione sanitaria dell'Ulss 3 che l'aveva diffidata quando il diffondersi a macchia d'olio aveva trasformata la casa di riposo in uno dei peggiori focolai, diventato anche oggetto di 8 cause.

Ora che la situazione dal punto di vista clinico sembra volgere al meglio, alla Residenza Venezia, nonostante non ci siano più positivi né tra gli ospiti né tra gli operatori, restano impossibili le visite dei parenti, come confermato da una mail spedita a inizio settimana dalla direzione. Intanto a metà settimana prossima la Residenza aprirà le porte a nuovi ingressi di anziani mentre in una decina hanno chiesto il trasferimento in un'altra struttura e sono in attesa della graduatoria.

Continua la doppia faccia del bollettino di Azienda Zero. Nelle ventiquattr'ore fotografate tra le 17 di venerdì e le 17 di ieri, ci sono stati solamente due nuovi contagi (il totale è salito così a 2.668 casi dallo scoppio della pandemia, il 22 febbraio per il Veneziano) ma si è registrato un altro decesso extra-ospedalieri che porta il monte delle vittime a toccare quota 291 dal primo marzo.

Scendono sotto i 20 i ricoverati (sono 17, sei in meno rispetto a venerdì e tutti in Malattie infettive) mentre gli attualmente positivi sono 105. Aumentano i guariti: 2.272.

Intanto la Cgil Fp segnala che da domani verrà sospesa la navetta per i dipendenti del Civile, per via del potenziamento delle linee.

Nicola Munaro

