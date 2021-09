Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FRONTE SANITARIOVENEZIA Nel territorio di competenza dell'Ulss 3 ci sono 1.400 sanitari non vaccinati. E 380 di quest'insieme di medici, infermieri, operatori che ancora non si sono immunizzati, sono dipendenti diretti dell'Azienda Serenissima. Tutti professionisti che non hanno risposto a nessun appello da parte dell'Ulss e che ora rischiano la sospensione, come già accaduto a una novantina di loro colleghi. Ed ecco altri 200 camici...