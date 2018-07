Il fronte no auto incassa 8mila firme «Andiamo in corteo senza simboli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Oltre ottomila firme raccolte, quasi 360 magliette con la scritta Senza auto ci guadagnano tutti, una quarantina di negozi schierati a favore della pedonalizzazione e contro il ritorno (da domani) dei tubi di scappamento in via Mercatovecchio e in altre vie del centro. E stasera alle 18 la passeggiata di protesta, che ha già ottenuto l'adesione convinta di altre cinque associazioni (le sezioni di Udine di Legambiente, Italia Nostra, Arci Udine e Pordenone, Alpi e Climazione) e che vedrà scendere in piazza su due piedi o vari...