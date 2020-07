IL FRONTE DI JESOLO

Gli ultimi richiedenti asilo contagiati dal Covid-19 hanno lasciato il centro della Croce rossa di Jesolo pochi minuti prima delle 13 di ieri. Si tratta di 11 persone trasferite in una struttura protetta. Tutti sono saliti nel pullman della Croce rossa indossando la mascherina e sedendosi a rigorosa distanza di sicurezza. Alla guida due autisti della Cri, entrambi bardati con le divise da astronauti.

Con i vetri oscurati, il torpedone ha lasciato la città con la scorta di una volante della Polizia, sotto lo sguardo dei cronisti e di qualche curioso. Numerosa la presenza delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Di fronte all'ingresso della struttura nessuna protesta, solo lo sfogo isolato di alcuni automobilisti di passaggio che hanno urlato l'invito «a chiudere il centro». Un segno, anche questo, della crescente insofferenza nei confronti della Cri. Giovedì sera a lasciare la città erano stati i primi 31 migranti risultati positivi e trasferiti a Cavarzere. A Jesolo, in rigoroso isolamento, ora sono rimasti gli altri 85 stranieri, sorvegliati dalle forze dell'ordine per tutto il giorno per evitare che si allontanino. Tra di loro anche alcune famiglie, separate dal resto del gruppo.

NUOVO TAMPONE

Identificato il focolaio, l'obiettivo ora è quello di impedire al virus di diffondersi. Per questo tra sette giorni tutti i migranti rimasti a Jesolo saranno sottoposti a un nuovo tampone, in modo da valutare l'evolversi della situazione. Un terzo tampone verrà effettuato al termine della quarantena per accertare che il virus non c'è più. Sotto osservazione anche sei migranti appartenenti al gruppo dei negativi, che inizialmente non avevano effettuato il test perché non presenti al centro e sui quali ieri mattina i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'UIss 4 hanno effettuato il test. Per conoscere l'esito ci vorranno un paio di giorni. Dentro la struttura i migranti sono stati divisi in moduli di 25 persone per evitare che il virus si espanda. In fase di ricostruzione anche i contatti avuti negli ultimi tempi dai migranti, trenta dei quali lavoravano regolarmente in aziende agricole del litorale. «Ci aspetta un lavoro immane spiega Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 4 ma va precisato che la situazione è sotto controllo. Abbiamo individuato i positivi che hanno lasciato la città, gli altri sono in isolamento sorvegliati dalle forze dell'ordine e dal personale della Croce rossa».

Ieri è arrivata anche la rassicurazione del presidente regionale della Cri, Francesco Bosa, che ha smentito le voci di migranti fuggiti. «Posso assicurare dice che la vigilanza è massima, su ogni fronte. Tutte le 85 persone in isolamento si trovano all'interno della struttura». Sempre ieri mattina il sindaco Valerio Zoggia ha effettuato un sopralluogo al centro. «Voglio dire a tutti commenta il primo cittadino che la situazione è tranquilla e sotto controllo. I migranti positivi hanno lasciato la città, quelli rimasti sono controllati dal personale della Cri e all'esterno dai presidi fissi interforze garantiti dalla Questura. Con l'allontanamento dei positivi siamo più tranquilli ma teniamo alta l'attenzione per assicurarci che non ci siano ulteriori problemi. Invito tutti a contribuire a un clima di tranquillità».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA