IL FRONTE DEL NO VENEZIA «Se vuoi dire no alla separazione, resta a casa:

IL FRONTE DEL NOVENEZIA «Se vuoi dire no alla separazione, resta a casa: è la scelta più efficace per disinnescare un Referendum inutile, dannoso e costoso». E questa volta non è il sindaco Luigi Brugnaro a dirlo ma il fronte unionista. Lo ha scritto in un comunicato ieri Paolo Cuman, presidente del movimento UnaeUnica fondato qualche anno fa quando il quinto referendum per la separazione sembrava ancora una proposta campata in aria perché, comunque, non si può mai sapere. Paolo Cuman e UnaeUnica, dunque, prendono il testimone di...