IL FRONTE DEI PASSEGGERIVENEZIA Segnalazioni quotidiane di affollamenti, corse saltate, ritardi... È ormai uno stillicidio quotidiano quello dei passeggeri del trasporto pubblico, ai quali non interessa se i disservizi siano imputabili ai lavoratori o all'azienda. Per loro conta che per spostarsi ad esempio dalla Giudecca o dal Lido, ci si metta il doppio del tempo che si impiegava quando tutto funzionava.E così fioccano le segnalazioni....