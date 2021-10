Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FRONTE DEI LAVORATORIBELLUNO Sono cambiate le regole del gioco in materia di green pass nelle aziende. Se fino a qualche giorno fa il dipendente poteva tergiversare riguardo alla sua posizione e rifiutarsi di rispondere, ora non potrà più farlo. Anzi, entro venerdì dovrà comunicare al datore di lavoro se è in possesso o meno della certificazione verde. La Fiom avverte: «Se tu dipendente non avvisi entro quel giorno, l'azienda va in...