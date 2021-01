IL FRONTE CALDO

VENEZIA Come un fiume carsico, l'emergenza nelle case di riposo riemerge dirompente all'improvviso. E ogni volta che succede, la paura e la preoccupazione tonano a impadronirsi dei parenti degli ospiti, di colpo esclusi dalla vita dei loro cari.

Era successo in aprile - quando si era toccato il primo picco di contagi - poi si aveva avuto un altro allarme tra la fine di novembre e inizio dicembre - con i casi che avevano raddoppiato le positività della prima ondata - e capita ancora adesso, nei giorni in cui si chiude la vaccinazione nelle strutture d'accoglienza per anziani, ma tra gli operatori l'adesione completa non c'è.

IL VACCINO

Con ieri si è chiusa la campagna vaccinale all'interno delle residenze per anziani del Veneziano e a breve inizierà il secondo giro di somministrazioni per concludere definitivamente la pratica. Ma se sul fronte ospiti delle case di riposo è stata raggiunto un sostanziale 100 per cento di adesione da parte degli aventi diritto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda gli operatori sanitari e i dipendenti delle Rsa. Una stima fatta sulla base dei moduli di accettazione volontaria e di partecipazione alla campagna vaccinale (che per legge non è obbligatoria) parla di un «sì» diffuso, ma che si ferma all'80 per cento degli aventi diritto al vaccino. Il che - ed è pura matematica - sta a significare come il 20 per cento degli operatori che tutti i giorni sono in contatto stretto con gli ospiti, cioè quella fetta di popolazione più fragile, e che sono stati chiamati dall'Ulss ad aderire, ha deciso di non vaccinarsi.

Un numero importante che lascia scoperta una fetta non piccola dei dipendenti delle case di riposo, soprattutto se confrontato con quanto accaduto negli ospedali del Veneziano, dove tra medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale amministrativo dei reparti e personale che lavora nell'indotto, si è vaccinato il 95 per cento degli aventi diritto. Cioè coloro che non hanno già avuto il Covid-19 e che quindi sono soggetti a rischio, non solo di contrarre il virus ma anche di trasmetterlo ai propri pazienti.

I NUMERI DEL CONTAGIO

Che la situazione nelle case di riposo sia di nuovo in ebollizione lo dicono i fatti: alla Casson di Chioggia sono positivi 82 anziani e 42 dipendenti mentre a Marcon il sindaco ha inviato un'ispezione nella struttura (dei due casi ne parliamo sotto).

A cristallizzare la risalita dei contagi sono invece i numeri: nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima sono attualmente positivi al virus 357 ospiti, 22 dei quali ricoverati in ospedale. Il numero dei positivi rappresenta l'11,32% dei 2.959 anziani in casa di riposo. In risalita rispetto ai giorni precedenti anche il totale degli operatori contagiati: 162 su 3.551, cioè il 4,56%. Numeri che hanno già superato il picco di aprile e si stanno avvicinando all'emergenza totale di inizio dicembre.

LA LETTERA

Tra i fronti che più preoccupano, anche quello della Anni Azzurri di Favaro dove i parenti degli ospiti - in ansia tanto per l'aumentare dei contagi interni quanto per una poca chiarezza nelle comunicazioni - hanno scritto una lettera alla direzione generale dell'Ulss 3 chiedendo conto della situazione nella struttura. Il gruppo di familiari ha chiesto se esista un obbligo del vaccino per i dipendenti, quanto siano i casi Covid, i decessi e come vengano portati avanti i controlli sugli operatori. «Chi porta il Covid all'interno delle Rsa se i famigliari non vi possono entrare da 11 mesi? È stato fatto tutto ciò che si poteva fare per impedire il contagio?» si chiedono.

Domande alle quali è stata data risposta da parte della direzione dei Servizi socio-sanitari dell'Ulss che ha spiegato come siano 30 i casi di contagio, come ci siano stati 5 croci e come il personale sia controllato con test antigenici ogni giorno. Ma come, per gli stessi operatori, non sia obbligatoria nessuna vaccinazione per legge. Ed è questo, ora, uno dei nodi principali: l'esplosione di casi figli di un'eredità scomoda, proprio ora che si è chiusa la campagna.

Nicola Munaro

