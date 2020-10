Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto e superato di ben 7 punti la percentuale di consumo di energia da fonte rinnovabile che aveva previsto per il 2020: a fonte di una previsione di consumi da fonti green del 12,7%, in regione si è arrivati al 19,5 per cento. Lo rileva una elaborazione Openpolis su fonte Gse, con dati aggiornati ai primi giorni di agosto. Se il livello raggiunto, rispetto alle previsioni, è confortante, complessivamente il Friuli Venezia Giulia si pone a metà della classifica delle regioni verdi, capitanata dalla Valle d'Aosta, territorio in cui l'83% dell'energia impiega arriva da fonte rinnovabile. Al secondo posto c'è la provincia di Bolzano (63%) e al terzo gradino la Basilicata con il 47,8 per cento. Non hanno ancora raggiunto gli obiettivi che si erano posti il Lazio e la Liguria, il primo con poco più dell'8% di energia green consumata e la seconda con il 7,8% anziché il 14 per cento. Complessivamente, comunque, «l'Italia è a buon punto nell'utilizzo di energia rinnovabile», sintetizza il Rapporto di Openpolis. Il percorso per arrivare a questo stato è cominciato diversi anni fa. Risale, infatti, al 2009 la direttiva europea 2009/28/Ce, secondo la quale entro il 2020 il 20% del consumo energetico dell'Ue doveva provenire da fonti rinnovabili. Per l'Italia, una legge del 2011 aveva fissato l'obiettivo del 17 per cento.

