Il Friuli regge il test della neve

MALTEMPOUDINE Sono via via migliorate in serata le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute dall'alba in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa con suggestive immagini delle spiagge di Lignano e Grado che hanno fatto capolino tra webcam e social. Neve nelle principali località tra Palmanova, Aquileia, Cervignano, Latisana e poi ancora il medio Friuli, la fascia pedemontana. Le situazioni più complicate si sono registrate a Trieste e soprattutto sul Carso dove in mattinata si era resa...