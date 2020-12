Il Friuli parte un po' zoppo per la rivoluzione digitale prossima ventura, che proprio in questi giorni ha conosciuto inediti picchi, complice l'operazione cashback lanciata dal Governo, con miriadi di italiani (e di friulani) ansiosi di registrare le proprie carte di credito e le coordinate bancarie pur di usufruire del bonus (tanto da mandare in tilt inizialmente il sistema). Per dire, fra i pochi Comuni «abilitati» per aiutare i cittadini nella procedura per ottenere Spid, l'identità digitale (requisito cruciale anche per partecipare al cashback oltre che per molte altre operazioni, dalle iscrizioni a scuola alle prenotazioni sanitarie) indicati sul sito governativo (8 Municipi, da Genova a Ronco Scrivia) compare anche Udine. Ma bastano pochi clic per scoprire che lo sportello pubblico per aiutare i cittadini a ottenere le credenziali è ancora in fase di attivazione: non partirà prima del 2021, anche perché prima gli uffici devono ancora smaltire gli arretrati accumulati - non per colpa loro - con il lockdown di primavera. Per chi prenota oggi per una carta di identità elettronica il primo appuntamento è a marzo 2021. La Regione, però è pronta al riscatto e candida Insiel a fare da testa di ponte, come identity provider, per il decollo del Friuli verso la nuova era.

