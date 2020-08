Secondo l'Innovation Index elaborato dalla Commissione Europea il Friuli Venezia Giulia è la regione più innovativa d'Italia ed è l'unica regione qualificata come strong innovator. Il sistema regionale dell'innovazione ha saputo raggiungere elevati livelli di efficienza senza incrementare il numero delle strutture operative sul territorio. I processi di innovazione sono stati favoriti da iniziative collaborative e coordinate, utili ad ottimizzare le risorse disponibili. Un risultato significativo, reso possibile dall'azione di coordinamento ed alla regia unica di IP4FVG - il digital innovation hub regionale - di cui Friuli Innovazione è un elemento trainante. Friuli Innovazione è una delle 21 strutture censite e nell'ecosistema regionale dell'innovazione è stata il primo Incubatore a ottenere la certificazione nel 2013, ed il secondo ad ottenere la certificazione di centro di trasferimento tecnologico industria 4.0 del ministero dello Sviluppo economico.

«Lo scenario economico attuale impone alle imprese di confrontarsi con una sempre maggiore competitività dei mercati e per affrontare le nuove sfide è diventato ormai prioritario investire sul futuro. Digitalizzazione, innovazione dei processi, dei modelli di business e nuove tecnologie sono temi imprescindibili, anche per le Pmi», commenta Fabio Feruglio.

