Il fratello: «Siamo col fiato sospeso» Ma restano i dubbi sulla dinamica

IL RITRATTOVENEZIA Pescatore di professione. A cercare il suo nome su internet, lo si trova nei turni che faceva il Gral per il prelievo della semina in laguna, per amministrare la pesca dei caparozzoli. Poi, il nome di Endri Febo, 53 anni di Chioggia, un figlio, compare anche come partecipante ad un bando per il cambio del motore per la sua imbarcazione, segni inequivocabili di come la pesca e la laguna racchiudessero la vita e la passione dell'uomo che nella notte tra venerdì e sabato è caduto in acqua nel canale Spignon, lì dove per...