MESTRE «Mio fratello non ha mai giocato in vita sua alle slot machine, ha sempre lavorato, alzandosi alle tre del mattino per vendere la frutta. Andava nei bar solamente per bere il caffè e per vedere la partita insieme agli amici». Sandro Pavan, fratello di Umberto (nella foto), il 79enne mestrino morto dopo oltre dieci giorni di ricovero per aver contratto il coronavirus, ora è in quarantena insieme alla moglie. L'uomo smentisce che il fratello, come ipotizzato fin dalle prime notizie del contagio dalle stesse autorità sanitarie, frequentasse le sale slot. «Era una persona stupenda, per noi è una perdita enorme e un dolore immenso - aggiunge la cognata - purtroppo la malattia è stata scoperta troppo tardi. Aveva lavorato duro fin da ragazzino per crescere i suoi fratelli, al mercato di Mestre. L'unico vizio che aveva era quello, alla sera, di andare al bar e guardare la partita insieme agli amici. Quello che ci aveva detto un mese fa era che il locale che frequentava di solito, vicino a casa sua (in via Irpinia, ndr) aveva cambiato gestione da poco perché il vecchio titolare aveva ceduto a dei cinesi. Solo questo, però, lui non giocava, anzi: quando vedeva qualcuno vicino a una macchinetta commentava dispiaciuto: Queste persone finiranno col rovinarsi». La data dei funerali non è ancora stata fissata, i famigliari stanno aspettando la fine della quarantena e la definizione delle disposizioni sulle celebrazioni religiose.

