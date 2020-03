IL FRATE

ANNONE VENETO Aveva solo 47 anni fra Gianpietro Vignandel, ucciso dal coronavirus a Trento. Frate cappuccino, era originario di Annone Veneto ed era stato per 14 anni a Venezia al Convento del Redentore, per continuare poi la sua missione a Trento alla mensa dei poveri di Gervara, di cui era diventato responsabile gestendo anche la parte economica.

Unanime il ricordo della sua immagine di bontà legata ad un fisico corpulento. Aveva contratto il Covid-19 circa due settimane fa, e subito aveva manifestato una grave sintomatologia con febbre alta e gravi difficoltà respiratorie. Domenica scorsa il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato. «Era un vero cristiano - dice da Trento Riccardo Petroni -. Non si è mai tirato indietro. Ci ho parlato due giorni fa. Mi aveva detto che aveva la febbre alta, ma era preoccupato per i poveri seguiti dalla struttura. Da tutti sarà ricordato come il frate degli ultimi, sempre in prima linea per aiutare i poveri».

La notizia via social si è subito diffusa anche ad Annone Veneto dove risiede la famiglia composta da papà Mario e mamma Bruna, oltre alla sorella Maria Grazia che è sposata e ha due figli. «E' una notizia terribile, di fra Gianpietro si può dire che è morto sul campo continuando a gestire la mensa di Gervara di Trento frequentata ogni giorno da 120 poveri», commenta Antonio Martin del giornale diocesano di Pordenone. «Ricordo - dice Graziano Stival, tuttofare della parrocchia di Annone Veneto - che a metà degli anni novanta, ad un campo scuola della parrocchia a Tramonti, mi manifestò la sua decisione di diventare frate. Dopo essere stato a Lendinara e Rovigo, ha preso i voti nel 1998». «L'ho conosciuto quando frequentava la prima media ricorda Amalia Ruzzene ed ero preside. Di lui rammento il faccione buono e sorridente, la mitezza del carattere e la bontà che faceva trasparire. L'ho rivisto due anni fa al Redentore di Venezia e mi raccontava del suo nuovo importante impegno come responsabile economico della mensa a Trento».

«Fra Gianpietro è sempre rimasto molto legato ad Annone Veneto commenta l'ex sindaca Ada Toffolon e nelle occasioni come la festa del patrono si faceva vedere. Quando ero sindaca ho avuto diversi incontri con lui e mi raccontava degli impegni della sua missione. Ricordo la bontà che traspariva dal suo volto sempre sorridente». A testimoniare il suo rapporto con Annone Veneto c'è la foto del 2013 che lo ritrae mentre festeggia i 15 anni da quando aveva preso i voti assieme ad altri tre annonesi impegnati nel mondo ecclesiastico, anche loro ad una importante ricorrenza: don Matteo Lazzarin al quanto anno di presbitero, suor Rita Panzarin, missionaria in Africa; fra Gianpietro Vignandel, il parroco don Giovanni Odorico: «Mi dispiace tantissimo dice don Odorico Fra Gianpietro era una persona eccezionale. Il paese è veramente scosso da questa improvvisa tragedia».

Maurizio Marcon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA