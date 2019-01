Il franco africano non genera migranti ma frena lo sviluppo di quelle economie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Non c'è dubbio che nel tempo il dossier del franco Fca, la valuta speciale legata all'euro utilizzata dalle ex colonie francesi e istituita alla fine della Seconda guerra mondiale, troverà un suo riassetto. Lo dice il dibattito acceso che da anni anima gli economisti africani, e non solo africani. Certamente la stretta dipendenza dalla Banca centrale francese, che ha pieno potere sulla convertibilità del franco Cfa (garantita da Parigi) e detta legge quindi nella politica monetaria, deve essere uno spunto di riflessione....