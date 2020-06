IL FORTUNALE

VALDOBBIADENE Tutto è accaduto in un quarto d'ora. La pioggia, che aveva iniziato a scendere verso le 12.30, si è scaricata sul monte Perlo, nella parte nord di Valdobbiadene. E la fanghiglia, con massi anche oltre i 20 centimetri, ha raggiunto le borgate di Perine, San Vito e Caravaggio provocando danni ad abitazioni, orti e vigneti. Si parla di centomila euro, ma la conta è solo all'inizio. «Un flusso impressionante - dicono gli abitanti - non si vedeva una cosa del genere dal 1966». Alle 13.45 uno scroscio tremendo si è abbattuto su un raggio di 200 case.

Sul posto è arrivato il sindaco Luciano Fregonese con diverse squadre della protezione civile Ana e Avap anche provenienti da Segusino e Miane, 4 operai del Comune, 2 tecnici dei lavori pubblici e 3 pattuglie dei carabinieri. «Abbiamo dovuto subito chiudere la provinciale 36 che da Segusino porta a Valdobbiadene deviando le auto in entrata su viale Europa e quelle in discesa su via del Carop. Il fango e i detriti si sono scaricati lungo via Garibaldi rendendo inagibile la carreggiata fino al Caravaggio». Danni ad almeno 10 abitazioni in località Perine, mentre l'abitato di Ron è stato risparmiato. Ma il fango è arrivato anche a San Vito e al Caravaggio, con cumuli di terra e detriti negli orti e nei vigneti.

GLI INTERVENTI

Oltre alla protezione civile, anche alcuni privati cittadini hanno messo a disposizione i propri mezzi per liberare scantinati, garage e carreggiate, tra cui Vanzin scavi e l'azienda Geronazzo di Ron. «Abbiamo temuto per la chiesetta di San Giovanni - prosegue il sindaco- per fortuna il muro di cinta, rifatto 6 mesi dopo il crollo del 2015 fa ha tenuto alla perfezione. L'acqua ha scavalcato la muraglia entrando in chiesa in maniera non importante. Se però il muretto non fosse stato ricostruito, la chiesa sarebbe sicuramente stata travolta dal fango». La pioggia è caduta tutta sul Perlo e ha preso le tre valli sottostanti: i danni sono concentrati in un'area di 200 case in località Caravaggio, San Vito e Perine. «Alle 18 abbiamo potuto riaprire la strada. Ma i danni sono stati ingenti perché si è formato un effetto a collo di bottiglia -spiega nel dettaglio il sindaco - ciò che è sceso dal Perlo non è un normale intasamento dato da fogliame. Si sono mossi, insolitamente, sassi molto grossi intasando i canali. L'acqua, quindi, è tracimata scendendo a precipizio sulle case». Non si tratta di allagamenti devastanti, ma la pioggia ha portato 10 centimetri di fango nei seminterrati. Mentre, poche centinaia di metri più in là, non è scesa neppure una goccia, come a Santo Stefano di Barbozza. Tra le aree più colpite anche il vigneto di Attilio Miotto, vicino alla chiesa di San Vito di Valdobbiadene. «La bomba d'acqua ha portato fango dalle pendici del Perlo addossando terra e massi sul fianco del vigneto - conferma - I sassi si sono adagiati sui primi filari, domani mattina dovremo per prima cosa andare a pulirli. Si tratta di un lavoro delicato da fare a mano, soprattutto perché ci sono viti giovani. Spero non abbiano messo a repentaglio il raccolto, ma capiremo domani mentre sgombriamo il vigneto dai detriti».

LE SEGNALAZIONI

Oggi il Comune distribuirà ai privati colpiti dal maltempo il modulo per la segnalazione dei danni. «Saremo così in grado di capirne meglio l'entità - aggiunge Fregonese - ma immagino che al momento si aggiri intorno ai centomila euro per i residenti. Il problema maggiore riguarda le parti pubbliche. Anzitutto avremo parecchio lavoro da fare per portare via materiale e sassi che ostruiscono gli scoli. Poi dovremo rimettere tutto in sicurezza, prevedendo anche delle videoispezioni degli scoli che costeranno centinaia di migliaia di euro». Ieri pomeriggio le squadre hanno potuto ripristinare le carreggiate principali intorno alle 18, quasi tre ore dopo il temporale. Ma sul Perlo il lavoro di pulizia e spostamento di rami e alberi si svolgerà oggi.

