IL PERSONAGGIO

SANTO STEFANO DI CADORE Ricorda come fosse oggi le prime gare internazionali e i compaesani che gli dicevano ma dove vuoi andare?. Ai Mondiali di Seefeld però iniziò la leggenda del Grillo: era il 1985, lui aveva 35 anni. Era nel mezzo del suo cammin, perché oggi Maurilio De Zolt compie 70 anni. In quelle gare iridate in Austria salì tre volte sul podio: 2 argenti (nella 50 km e nella staffetta) e un bronzo (nella 15). «Erano le mie prime medaglie. Dopo, tutti zitti». Chi aveva qualche dubbio, fu costretto a rimangiarselo. Per una decina d'anni, questo bellunese del Comelico stupì gli sportivi di ogni latitudine. Quasi senza rendersi conto di essere diventato un simbolo. Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer lo guardavano con ammirazione e stupore, sognando di «girare il mondo come lui per fare gare di fondo». «La mattina andavo a Sappada ad allenarmi, Eliseo Sartor (anima dei Camosci, ndr) aveva già battuto qualche pista, altrimenti lo facevo io. I ragazzini mi vedevano girare, e ancora girare. Erano meravigliati».

RAZZA PIAVE COME MENEGHIN

Nel 2020 anche un altro campione senza tempo e senza confini ha compiuto 70 anni, Dino Meneghin, salde origini cadorine, nato però ad Alano. Per il pivot italiano più forte di sempre, si parla di razza Piave, e a Dino piace. De Zolt viene da un luogo che è a due passi dalle sorgenti del fiume caro alla Patria, condivide età e radici con Meneghin, da cui invece si distingue per luoghi vissuti, abitati, assorbiti. Il mondo di De Zolt è sempre rimasto dentro i confini di Presenaio e Campolongo, Dino è un cittadino del mondo, cresciuto a Varese, di casa a Milano, a suo agio nella Hall of Fame come ai piedi degli Spalti di Toro.

L'INTERVISTA

Maurilio, ma se fosse successo di andare a vivere in città?

«No, non avrei accettato. E sarei già morto. Sono troppo abituato alla mia libertà».

Oggi è il 25 settembre, il giorno del settantesimo compleanno.

«Tutto sommato sto bene come quando ne avevo 20. Ovviamente non posso più fare alcuni lavori come una volta, però a trent'anni avevo dolori alle gambe che non sento più. La voglia di fare c'è sempre».

Sembra impossibile associare la parola pigrizia a Maurilio De Zolt, eppure qualche volta capiterà di sentirsi svogliato.

«Alla pigrizia ci si abitua, ed è per questo che anche quando mi accorgo di non averne voglia, salto giù dal letto e mi occupo di qualcosa. Per evitare certe abitudini».

Magari una bella corsetta nei boschi del Comelico, così per iniziare la giornata.

«Dipende, non sempre ne ho il tempo. Mi occupo del mio orto, vado a funghi, o a legna. E certo, vado a correre».

E gli sci da fondo?

«Sinceramente un po' mi annoiano, è meno divertente di una volta».

Avendo 15-20 anni nel 2020, magari Maurilio sceglierebbe un altro sport.

«Per quello che è diventato oggi il fondo, mi sarei divertito molto di meno. E allora forse avrei scelto il biathlon, anche se non è detto che avrei saputo sparare bene. Certo, mi piaceva la competizione».

Ma allora basta sci da fondo?

«Preferisco lo scialpinismo. Vado da solo o con gli amici, anche con mio fratello. Cambio spesso posto. Val Visdende, Casera Razzo, Passo Digola e Sappada. Si sale fino alla vetta, poi la discesa è divertente».

Si impara più dalle vittorie o dalle sconfitte?

«La sconfitta fa parte del mestiere. Al momento però ti arrabbi».

Le sconfitte che non si dimenticano?

«Potevo vincere l'oro alle Olimpiadi di Calgary 1988 e anche ai Mondiali del 1983. In entrambi i casi chi doveva non mi ha ascoltato. Gli skimen, per esempio, fanno il loro lavoro, però è successo che non usarono la sciolina che avevo scelto. Però anche questo, alla fine, fa parte del gioco».

Un compagno di squadra o d'avventura?

«Dario D'Incal. Mi è sempre stato vicino, è grazie a lui se sono entrato nel giro della nazionale a 27 anni. E poi Albarello (era mio compagno di stanza), Vanzetta, Fauner».

L'oro olimpico a Lillehammer 1994 è il trionfo più grande?

«Sentii di avere raggiunto il mio scopo dopo la prima medaglia ai Mondiali di Seefeld, il bronzo. Avevo dimostrato che potevo starci. Certo, poi, Lillehammer... Una delle più belle gare in assoluto. Tutta quella gente. La vittoria più significativa. Ma anche l'oro mondiale nella 50 km a Oberstdorf 1987...».

La provincia di Belluno va verso eventi internazionali di enorme importanza. I Mondiali di sci Cortina 2021, le Olimpiadi invernali Cortina Milano 2026.

«Peccato non avere avuto io questa fortuna. Spero che questi eventi portino qualcosa anche ai giovani. Più piste per esempio».

Maurilio, allora oggi si fa festa?

«Dobbiamo stare attenti ai contagi, meglio evitare troppi contatti. Compie gli anni anche mia figlia Tiziana. Festeggeremo insieme. In famiglia».

Maurizio Ferin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA