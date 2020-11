IL FOCUS

VENEZIA Nel limbo e - dopo l'ultimo Dpcm del Governo che ha inserito il Veneto in area gialla - in attesa di organizzarsi tra didattica a distanza (superiori) e didattica in presenza (medie ed elementari, ma con mascherina) nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima le scuole sono un fronte aperto della seconda ondata di coronavirus.

Chiuse a doppia mandata a marzo - complice l'arrivo del nemico invisibile in concomitanza con le vacanze di carnevale - il 14 settembre le scuole, tutte, sono ripartite in presenza. Da lì è iniziata però una catena infinita di casi di positività, tamponi, isolamenti e nonostante i rigidi protocolli rispettati da ogni istituto, il contagio da coronavirus è corso tra i banchi tanto da spingere l'Ulss stessa a pensare a un raddoppio delle forze in campo per tracciare i contatti e circoscrivere i casi. La speranza era che con l'aumentare della didattica a distanza la curva del contagio calasse, ma in realtà il grafico è in ascesa, destinata a salire ancora.

I NUMERI DEGLI STUDENTI

Solo negli ultimi giorni, da domenica, il numero delle classi interessate da almeno un caso di alunno Covid è salito da 81 ai 107 dell'ultima rilevazione datata 3 novembre, martedì. Ventisei i casi di positività scoperti dai continui tamponi eseguiti dai medici dell'Ulss. L'ipotesi, per andare ancora più a fondo nelle indagini di screening, è aumentare i tamponi e le squadre mediche in servizio negli istituti.

Come detto sono 107 le classi - di scuole di ogni ordine e grado - attualmente toccate dal virus nel territorio del Veneziano. A loro volta le classi hanno dato origine a 11 focolai, ovvero classi nelle quali il virus è stato passato da un alunno almeno ad un secondo. Positivi e in quarantena, ad oggi, ci sono 117 studenti. Allargando lo spettro d'indagine, dalla ripresa delle lezioni il monte delle classi interessate dal coronavirus è salito a 312 per 41 focolai, mentre gli alunni risultati positivi dal 14 settembre al 3 novembre sono 331. In quarantena, perché positivi o per contatto, ci sono così finiti 1.231 ragazzi dalla prima elementare alla quinta superiore.

I DOCENTI

Capitolo insegnanti. Sono 36 i docenti attualmente positivi, 2 dei quali in isolamento fiduciario, la quarantena. Da inizio anno il nemico invisibile ha toccato 85 insegnanti - maestri e professori - mandando in quarantena 25 docenti. Spostandosi sui tamponi, dal 14 settembre l'Ulss 3 ne ha eseguiti 4.794 sugli studenti e altri 723 sui docenti: una mole di lavoro che può solo aumentare.

I COMUNI E LE SCUOLE

Il territorio comunale più colpito in ambito scolastico è stato quello di Venezia, città d'acqua e terraferma, con 61 classi attualmente interessate dal virus. Seguono 6 scuole interessate a Mira e Mirano, 5 a Santa Maria di Sala, Chioggia e Spinea, 3 a Marcon e Camponogara, 2 a Dolo, Fossò, Martellago e Salzano e 1 a Fiesso, Noale e Pianiga.

Le più colpite con 36 classi interessate sono le superiori, 35 casi alle elementari, 19 alle medie e 17 alla scuola dell'infanzia.

TAMPONI NOTTURNI

Non solo aumento di forze nelle scuole ma da alcuni giorni nell'Ulss 3 sono partiti anche i tamponi notturni in quattro sedi decise dall'azienda.

A Venezia, nella sede distrettuale G. B. Giustinian, Dorsoduro 1454; a Mestre, nella sede distrettuale di Favaro Veneto, via Triestina 46; a Noale, nella sede distrettuale dell'ex ospedale, piazzale della Bastia 3 e a Chioggia, in ospedale, strada Madonna Marina 500

A questi punti tampone si può accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte.

«Il servizio è sempre attivo e accessibile, ma con le abituali motivazioni - spiega l'Ulss 3 Serenissima - per i casi sospetti in possesso di prescrizione medica, per i viaggiatori di ritorno da un paese a rischio Covid e per i contatti di un soggetto positivo inviati dal Servizio di igiene e sanità pubblica. A seconda del caso specifico, ai quattro Covid point non stop verrà somministrato il tampone rapido antigenico o il tampone molecolare classico prescritto dai servizi».

Intanto si è fermato a 3 pazienti e un operatore positivo il contagio nel reparto di Geriatria di Chioggia mentre la Cgil sottolinea come «con i test rapidi si moltiplicano i falsi negativi».

