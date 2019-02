CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Sequestro di persona a scopo di coazione: per il Tribunale dei ministri di Catania Matteo Salvini, tra il 20 e il 25 agosto, avrebbe impedito lo sbarco di 177 migranti a bordo della Diciotti per esercitare pressioni su Bruxelles. Oggi il ministro riprenderà in mano il dossier della sua difesa per presentarsi mercoledì davanti alla giunta per le autorizzazioni a procedere con l'obiettivo, difficile da ottenere, di incassare già in questa fase un parere a lui favorevole e portare la questione al voto di Palazzo Madama. Gli...