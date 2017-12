CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUS ROMA Per la prima volta, con una simulazione di un ente neutrale come l'Ufficio Studi della Camera, si comincia a ragionare sul serio sul possibile esito delle elezioni 2018 nei 232 collegi uninominali maggioritari della Camera (compreso quello della Valle d'Aosta). Si tratta dei seggi che andranno - come è accaduto nel 1994, 1996 e 2001 - al candidato più votato, anche per un solo voto, in un determinato territorio. Ebbene i tecnici della Camera hanno distribuito i voti del 2013, quindi consensi reali, su ognuno dei 232 collegi...