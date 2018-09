IL FOCUS ROMA Per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, quello che si prospetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, quello che si prospetta è un doppio fronte. Il primo è quello del governo. Il muro eretto sul deficit dovrà reggere l'assalto dei colleghi di governo nel consiglio dei ministri che dovrà esaminare la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Ma una partita altrettanto, se non più complessa, sarà quella che il professore dovrà affrontare in Parlamento. Qui, come hanno già fatto notare alcuni esponenti gialloverdi, il ministro dell'Economia è alla ricerca di...