IL FOCUSROMA L'iter per la decadenza della concessione di Autostrade è stato avviato, ma la battaglia per arrivare alla eventuale «caducazione» si preannuncia aspra e con esiti non facilmente prevedibili. Sul Sole24Ore, Luisa Torchia, una delle massime esperte in materia, ha ricordato che, certo, la revoca è possibile ed è disciplinata dalle norme sulle concessioni. Ma per poter sanzionare così pesantemente la società è necessario che tutte le procedure vengano rispettate. A partire dall'inadempimento, che deve essere «interamente...