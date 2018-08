CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Il Parlamento chiude i battenti per le vacanze estive. Il tempo di convertire in legge il decreto dignità, ancora qualche spicciolo di sedute e deputati e senatori adesso potranno finalmente andare in ferie fino a settembre inoltrato. Non che in questi mesi a Montecitorio e palazzo Madama si siano particolarmente ammazzati di lavoro, non che l'operosità sia stato un tratto distintivo di questo inizio di legislatura. Al contrario, per lunghe giornate le aule sono rimaste rigorosamente chiuse, i corridoi desolatamente deserti, e...