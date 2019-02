CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Fuga dalla scuola. A una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento anticipato con quota 100, sono oltre 9mila le richieste, tra professori e personale tecnico-amministrativo, raccolte dall'Inps. Una platea che si aggiunge ai 27mila che hanno già utilizzato la finestra ordinaria, chiusa il 12 dicembre scorso, per poter andare a riposo sulla base dei requisiti della legge Fornero. Considerato il flusso, a settembre la scuola potrebbe dunque trovarsi con circa 40mila lavoratori in meno: un elemento che...